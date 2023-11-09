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        Kuşadasıspor'da Asbaşkan Uğraş istifa etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:10
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        Kuşadasıspor'da Asbaşkan Uğraş istifa etti
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor´da son 3 sezondur asbaşkanlık görevini yürüten Coşkun Uğraş istifa etti. Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Kuşadasıspor´da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de elde edilen şampiyonlukta da yönetimde yer alan Asbaşkan Coşkun Uğraş istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. 

        Uğraş, açıklamasında takıma tribünden destek vereceğinin altını çizerken, istifasını sebebi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Coşkun Uğraş, istifa açıklamasında, "3 sezondur güzel işler yaptığımıza inandığım Kuşadasıspor kulübünden sağlık nedenlerimden ötürü istifa ediyorum. İstemeyerek de olsa kırdığım üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bundan sonra takımımızı tribünden desteklemeye devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - Tülay AKSAY / KUŞADASI,

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