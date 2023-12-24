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        Kahvede pompalıyla arazi anlaşmazlığı cinayeti

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Güven G., (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:04 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:05
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        Kahvede pompalıyla arazi anlaşmazlığı cinayeti
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Güven G., (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti. Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Yeloğlu'nun cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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