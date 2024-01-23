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        Efeler 09 Spor telafi edecek

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bulvarspor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışında 2 puan bırakan Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veyis Kanber değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:12
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        Efeler 09 Spor telafi edecek
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Bulvarspor'la 1-1 berabere kalıp zirve yarışında 2 puan bırakan Efeler 09 Spor'da teknik direktör Veyis Kanber değerlendirmelerde bulundu.

        Bulvarspor karşılaşmasında istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirten Kanber, "Hava koşulları sahayı ve dolayısıyla oyunumuzu çok etkiledi. Özellikle ikinci yarı tamamen mücadeleye dönük olarak geçti. Düşündüğümüz, istediğimiz birçok şeyi uygulama fırsatı bulamadık. Oyuncularımız maç boyunca ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bu hafta kaybettiğimiz iki puanı Ankara'da Hacettepe karşısında telafi etmeye çalışacağız. Maç öncesinde ve maç boyunca bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

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