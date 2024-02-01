Aydın filesinde Tuğçe ayrıldı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor sezon başında Sigorta Shop'tan kadrosuna kattığı smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüze vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Tuğçe Akman.
Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor sezon başında Sigorta Shop'tan kadrosuna kattığı smaçör Tuğçe Akman ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüze vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Tuğçe Akman.
Bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Aydın temsilcisinden ayrılan 28 yaşındaki voleybolcu 1'inci Lig B Grubu lideri Zerenspor'a transfer oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,
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