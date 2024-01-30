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        Aydın'da arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 21:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 21:09
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        Aydın'da arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde arazide cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke'de 14 Ocak'ta Şerafettin Akalın'ın (40) arazide ölü bulunmasına ilişkin çalışma yürüttüğü çalışma kapsamında özel bir klinikte çalışan diş hekimi A.Ö (34) ile babası H.Ö'yü (71) gözaltına aldı.

        Zanlı A.Ö. ifadesinde Akalın ile kendisine ait arazide tartıştıklarını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Akalın'ın kendisine baltayla saldırmasından sonra cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde 14 Ocak'ta vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkek cesedi görenler durumu jandarmaya bildirmişti.

        Cesedin, geçen yıl 14 Aralık'tan bu yana haber alınamayan Şerafettin Akalın'a (40) ait olabileceği ihtimali üzerine Akalın'ın yakınları bölgeye çağrılmıştı.

        Aile cesedin üzerindeki kıyafetlerin, Akalın'a ait olduğunu tespit etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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