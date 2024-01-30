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        Nazilli'de esnaf odasında çıkan yangında hasar oluştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnaf odasında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 22:20 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:20
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        Nazilli'de esnaf odasında çıkan yangında hasar oluştu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde esnaf odasında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

        Altıntaş Mahallesi Dalyan Palas İş Hanı'nda bulunan Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası'nda klimadan kaynaklandığı ileri sürülen yangın çıktı.

        Alevleri fark ederek yangını söndürmeye çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, oda hizmet binasında hasar meydana geldi.

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