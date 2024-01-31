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        Aydın´daki 'kesik baş' cinayetinin faili diş hekimi çıktı

        AYDIN´ın Söke ilçesinde kaybolduktan bir ay sonra çuval içerisinde başı kesik cesedi bulunan Şerefettin Akalan'ın (40), katil zanlısı olarak diş hekimi Alper Ö. ile babası H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamasında cinayeti itiraf eden Alper Ö. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 00:58 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:00
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        Aydın´daki 'kesik baş' cinayetinin faili diş hekimi çıktı
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        AYDIN´ın Söke ilçesinde kaybolduktan bir ay sonra çuval içerisinde başı kesik cesedi bulunan Şerefettin Akalan'ın (40), katil zanlısı olarak diş hekimi Alper Ö. ile babası H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamasında cinayeti itiraf eden Alper Ö. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı. Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'izine rastlanılamadı. 14 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

        BİR AY SONRA ÇUVAL İÇERİSİNDE BAŞSIZ CESEDİ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çuval içerisinde bir erkeğe ait cesedin başının kesildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

        BALTAYLA SALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Jandarmanın ekipleri çevredeki mobese kameraları inceleme aldı. Titizlikle sürdürülen araştırmada cinayet şüphelilerinin özel bir klinikte çalışan diş hekimi Alper Ö. (34), babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğu tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ve jandarma ekipleri İzmir´in Torbalı ilçesinde bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesinde 3 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslerde şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamada Alper Ö., Akalın´ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Alper Ö.'nün ifadesinde, kendisine ait arazide tartıştıkları Akalın'ın balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi. 

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ile V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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