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        Aydın'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:25
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        Aydın'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, motosiklet çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda 3 farklı yerden çalınan motosikletlere ilişkin çalışma yaptı.

        Ekipler, motosikletleri aynı şüphelilerin çaldığını belirledi.

        Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler operasyon yaptı. Polisi fark edince kaçmaya çalışan M.E ve O.K kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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