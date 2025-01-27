Nazillispor'da Başka Şahin Kaya korkuttu

Nazillispor camiası büyük üzüntü yaşarken, Başkan Şahin Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nazillispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Vanspor maçı sonrası yolda kalp rahatsızlığı geçiren kulüp başkanımız Şahin kaya Bitlis Devlet Hastanesi'nde müdahale altına alınmıştır. Başkanımızın sağlık durumu iyidir, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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