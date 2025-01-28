Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, açılan hesaplara transfer ederek dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Birçok kişinin, belirtilen yöntemlerle dolandırıldığı ve şüpheli kişilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğunu tespit edildi.

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44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre; Kocaeli ve 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Ev ve işyeri aramalarında suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 33'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden 7’si adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.