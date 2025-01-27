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        İncirliova Belediyesi meclis üyesi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 23:44 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:44
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        İncirliova Belediyesi meclis üyesi CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde partisinden istifa eden CHP meclis üyesi AK Parti'ye geçti.

        İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Serkan Güvenç'e teşekkür etti.

        İlçenin gelişmesi ve sorunların çözülmesi için bu yola çıktıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel bir kentte yaşaması için belediye meclisimizde birlikte karar alacak ve alınan kararları, birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İncirliovamız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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