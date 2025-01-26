Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 10. Deve Güreşi Festivali'nde yaptığı konuşmada belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

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