Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde, 10. Deve Güreşi Festivali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde, 10. Deve Güreşi Festivali yapıldı.

        Mağazalar mevkisindeki güreş arenasındaki organizasyonda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 120 deve güreştirildi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği güreşte, bazı develer rakiplerinden kaçarken bazılarını ise görevliler ayırmakta güçlük çekti.

        Güreşlerde 13 farklı kategoride dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi.

        Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 10. Deve Güreşi Festivali'nde yaptığı konuşmada belediye olarak deve güreşleri kültürüne destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1
        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1
        Çine'de zeytin toplarken düşen kişi yaralandı
        Çine'de zeytin toplarken düşen kişi yaralandı
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü öldü
        Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin 80 yaşındaki sürücüsü öldü
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Aydın'da otomobil park halindeki araca çarptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı
        Festivale gidenleri taşıyan tur midibüsü devrildi; 23 yaralı