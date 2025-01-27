Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da çadır imalatı yapılan iş yerinde yangın

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki kıl çadır üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:28 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da çadır imalatı yapılan iş yerinde yangın
        ABONE OL

        AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki kıl çadır üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        Bozdoğan ilçesinde kırsal Olukbaşı Mahallesi'ndeki kıl çadır üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında işçilerin çay molasında olduğu, bu nedenle iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

        Yanan iş yerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek amacıyla kıl çadırları gönderdiği öğrenildi. Yangına müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
        Nazillispor'da Başka Şahin Kaya korkuttu
        Nazillispor'da Başka Şahin Kaya korkuttu
        AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
        Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Aydın'ın Söke ilçesinde 10. Deve Güreşi Festivali düzenlendi
        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1
        Efeler 09 Spor - Pazarspor: 0-1
        Çine'de zeytin toplarken düşen kişi yaralandı
        Çine'de zeytin toplarken düşen kişi yaralandı