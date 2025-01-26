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        AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek nesillere bu milletin geçmişinin gurur duyulacak başarı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 19:33 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:33
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        AK Parti'li İleri, partisinin Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, gelecek nesillere bu milletin geçmişinin gurur duyulacak başarı ve kahramanlık hikayeleriyle dolu olduğunu anlatmak istediklerini söyledi.

        İleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu'da Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenleri rahmetle andığını belirterek üzüntü duyduğunu dile getirdi.

        Yangına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklamaları olduğunu anımsatan İleri, "Şu an itibarıyla soruşturmalar, araştırmalar devam ediyor. İnşallah bu felakette ihmali, kusuru olan her kimse bunun hesabını verecek. Meclis'imizde de geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz AK Parti Grubu'muz tarafından Meclis Başkanlığına verilen bir araştırma önergesi var. Bu çalışma da inşallah bu anlamda etkili bir çalışma olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

        Partisinin, siyasette kadına önem verdiğini aktaran İleri, kadınlara daha çok alan açma konusunu önemsediklerini kaydetti.

        Büyük ve güçlü bir Türkiye davasına sahip olduklarına dikkati çeken İleri, "Bizim davamız, kendine güvenen Türkiye davası, bizim davamız öz güveni yüksek gençlerin davası. Biz davamızı böyle tanımlıyoruz. Biz güçlü Türkiye istiyoruz. Bizler gelecek nesillerimize Türkiye'nin sorunları nasıl başaran bir ülke olduğunu anlatmak istiyoruz. Bizler gelecek nesillerimize bu milletin geçmişinin gurur duyacağımız başarı hikayeleriyle kahramanlık hikayeleriyle dolu bir millet olduğunu anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye siyasetinde kendilerini haklı tarafta gördüklerini vurgulayan İleri, şöyle devam etti:

        "Niye haklıyız? Çünkü bizler, bu milletin en doğal taleplerinin takipçisiyiz. Bizler, bu milletin ihtiyacı olan yatırımları yapanlarız. Yani akıl bizden yana, bilgi bizden yana. Ama bakıyorsunuz sadece o da değil, vicdan da bizden yana. Bakın Suriye'den gelen göçmenler konusu, önümüzdeki süreçte uzun uzun konuşulacak bir konudur diye düşünüyorum. 13 yıldır zulüm çeken insanlar var. Bunların bir kısmı da canını kurtararak buraya geldi, buraya sığındı. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler onlara kucağımızı açtık. Ama muhalefet ne yaptı? Her daim eleştirdi, her daim saldırdı. Her daim 'Geri göndereceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız.' dedi. İşte bundan dolayı diyorum ki, vicdan da bizden yana."

        Karşılarında kendi fikirlerine alternatif üreten bir zihniyetle mücadele etmediklerini aktaran İleri, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Biz şu an düpedüz yeri geldiğinde sırf muhalefet yapmak için terör bildirileri imzalamayan, yeri geldiğinde FETÖ'ye FETÖ demekten imtina eden, yeri geldiğinde televizyon ekranlarından bu milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen, yeri geldiğinde devlet kurumlarını yıpratmaya çalışan, yeri geldiğinde düpedüz tezvirat yapan, yalan bilgi yayan bir grupla mücadele ediyoruz. Bizim bu mücadelenin tanımını çok net yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü açık konuşmak gerekirse, uzun yıllarını yurt dışında geçirmiş bir kardeşiniz olarak böyle bir muhalefet anlayışının ben dünyada hiçbir yerde olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle bir şey görmedim, duymadım da. İşte bir sonraki eşik inşallah bu milletin ferasetiyle, ortaya koyduğumuz siyasi söylemlerle, duruşumuzla, bakışımızla, uzattığımız el ile karşımızdaki bu zihniyetin dönüşmesini, daha doğrusu dönüşmek zorunda kalmasını sağlamaktır."

        Programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

        Tek listeyle gidilen kongrede Ebru Alp Kayır, yeniden İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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