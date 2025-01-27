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        Haberler Dünya İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi | Dış Haberler

        İran: Rusya'dan Su-35 savaş uçağı sipariş edildi

        İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ali Şadmani, İran'ın hava kuvvetlerini güçlendirmek adına Rusya'dan Suhoy-35 (Su-35) savaş uçağı alındığını bildirdi. Uçakların henüz sipariş aşamasında olduğu düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 23:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:00
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        İran: Su-35 savaş uçağı sipariş edildi
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        İran Devrim Muhafızları komutanlarından Ali Şadmani, İran'ın Rusya'dan Suhoy-35 (Su-35) savaş uçağı aldığını duyurdu.

        Uçakların İran'a teslim edilip edilmediği hakkında net bir şey söylemeyen Şadmani "İran ne zaman gerekli olursa askeri kabiliyetlerini güçlendirmek adına alım yapmaya devam edecek. Askeri üretimimiz de artıyor." dedi.

        Son zamanlarda İsrail'in İran'a yapacağı bir saldırıdan bahsedilirken, Şadmani herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Şadmani "Eğer düşman aptalca hareket ederse füzelerimizle vurulmanın acısını tadacak ve işgal altındaki topraklardaki hiçbir unsuru güvende olmayacak." dedi.

        İran daha önce de Su-30 savaş uçaklarını almak istemiş ancak Rusya'nın tereddütleri dolayısıyla satış gerçekleşmemişti. İran'ın hava kuvvetlerinde 5. nesil bir savaş uçağı bulunmadığından hava kuvvetlerinin İsrail karşısında dirençsiz kalacağı düşünülüyor. Su-35 alımı bu bakımdan büyük önem taşıyor.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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