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        Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 16:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:01
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        Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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