Nazillispor'da Gürhan Sönmez inançlı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi. Geçen hafta eski çalıştırıcı Özkan Kılıç'ın yerine takımı devralan Sönmez, "Bizim için lig yeni başlıyor. Çocuklarla da bunu konuştuk. Bu hafta itibarıyla tüm gücümüzü sahaya yansıtıp en iyi neticeyi almak istiyoruz. İyi bir gidişatımız yok ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Bunun üstesinden gelecekler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Nazilli halkının takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Nazillispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi.

Bu hafta iç sahada Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gürhan Sönmez, "Güzel bir futbol ile güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. İlk galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Rakibi izleyip analizlerimizi yaptık. Rakibimiz iyi bir takım değil. Bizim şu ana kadar performansımız düşüktü. Sonradan katılan oyuncularımız vardı. Antrenman temposu düşük isimler vardı. Onları da yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu haftadan itibaren potansiyellerinin üzerine çıkacaklarına inanıyorum" dedi. BİRKAN DURAN İSTİFA ETTİ