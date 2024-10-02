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        Nazillispor'da Gürhan Sönmez inançlı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:20
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        Nazillispor'da Gürhan Sönmez inançlı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 5 maçta puan alamayan grup sonuncusu Nazillispor'da teknik patron Gürhan Sönmez ayağa kalkacaklarını söyledi. Geçen hafta eski çalıştırıcı Özkan Kılıç'ın yerine takımı devralan Sönmez, "Bizim için lig yeni başlıyor. Çocuklarla da bunu konuştuk. Bu hafta itibarıyla tüm gücümüzü sahaya yansıtıp en iyi neticeyi almak istiyoruz. İyi bir gidişatımız yok ama ben oyuncularımıza güveniyorum. Bunun üstesinden gelecekler. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tüm Nazilli halkının takımına sahip çıkmasını bekliyorum. Nazillispor'a destek olmalarını istiyorum" dedi.

        Bu hafta iç sahada Arnavutköy Belediyespor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Gürhan Sönmez, "Güzel bir futbol ile güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. İlk galibiyetimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Rakibi izleyip analizlerimizi yaptık. Rakibimiz iyi bir takım değil. Bizim şu ana kadar performansımız düşüktü. Sonradan katılan oyuncularımız vardı. Antrenman temposu düşük isimler vardı. Onları da yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu haftadan itibaren potansiyellerinin üzerine çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

        BİRKAN DURAN İSTİFA ETTİ

        Nazillispor'da 9 yıldır altyapı koordinatörlük görevini yürüten Birkan Duran, siyah-beyazlılara veda etti. İstifa eden Duran, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile anlaşma sağladı. Birkan Duran, kulübünün ihtiyaç duyduğu anlarda A takım çalıştırıcılığı da yapmıştı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Kulüpte çalıştığım 9 yıllık süre içerisinde gençlere dokunma fırsatı buldum. Bunun için de sevinçliyim. Kulüp başkanı Şahin Kaya'ya, kulüp bünyesinde bulunan tüm antrenör arkadaşlarıma, kulüp personelimize ve kulübümüzün tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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