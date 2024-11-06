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        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı

        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, tarihi eser arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 13:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 14:00
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        Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 5 gözaltı
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        AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, izinsiz kazı yapıp, tarihi eser arayan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı.

        Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi yakınlarındaki SİT alanında kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hafsa Hatun Türbesi'nin yer aldığı Hisar mevkisine operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan A.G., N.A., M.A., S.L. ve M.A.A.'yı yakaladı. Operasyonda ele geçirilen kazı malzemelerine el konulurken, 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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