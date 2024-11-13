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        Otomobilin kafeye girdiği, 1 kişinin öldüğü kazada sürücü adli kontrolle serbest (2)

        'ANNEMİNDİZİNE YATMANIN HAYALİNİ KURARKEN TABUTUNA SARILDIM'Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada hayatını kaybeden Fikriye Becerikli için öğle vakti Hanım Camisi'nde cenaze düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:50
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        Otomobilin kafeye girdiği, 1 kişinin öldüğü kazada sürücü adli kontrolle serbest (2)
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        'ANNEMİNDİZİNE YATMANIN HAYALİNİ KURARKEN TABUTUNA SARILDIM'

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada hayatını kaybeden Fikriye Becerikli için öğle vakti Hanım Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Fikriye Becerikli'nin eşi Mehmet Becerikli, oğlu Ahmet Becerikli, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fikriye Becerikli'nin oğlu Ahmet Becerikli, "İsveç'te yaşıyorum ve haberi alır almaz Kuşadası'na geldim. Zaten anne ve baba hasreti çekiyorum. Annemin dizine yatmanın hayalini kurarken tabutuna sarıldım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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