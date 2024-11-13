Babası tornavidayla yaraladı, hastanede beyin ölümü gerçekleşti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Ahmet Hüdai Burak'ın (18) çıkan tartışmada babası Hüseyin Burak (46) tarafından tornavida ile yüzü ve boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak'ın beyin ölümü gerçekleşirken, adliyeye sevk edilen babası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak ile oğlu Ahmet Hüdai Burak arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak’ı yüz ve boynundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.