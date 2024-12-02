Motosikletlinin öldüğü kazaya, sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet neden olmuş; o anlar kamerada

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, park halindeki kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Fevzi Özdağ’ın (22) öldüğü, arkasındaki arkadaşı Erdoğan Kurtulmuş’un (23) yaralandığı kazaya tali yoldan kontrolsüz çıkan bir kamyonetin neden olduğu ortaya çıktı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yakalanıp, gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün 1.90 promil alkollü olduğu, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaza, dün, saat 20.00 sıralarında Acarlar Mahallesi girişinde meydana geldi. İncirliova'dan Acarlar Mahallesi yönüne gitmekte olan Fevzi Özdağ yönetimindeki 09 ANR 952 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 09 LU 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Fevzi Özdağ’ın yaşamını yitirdiği, arkasında bulunan arkadaşı Erdoğan Kurtulmuş’un ise yaralandığı belirlendi. Kurtulmuş, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kurtulmuş’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Fevzi Özdağ’ın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morga götürüldü.