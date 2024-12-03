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        Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 20:47 Güncelleme: 03.12.2024 - 20:50
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        Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
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        AYDIN'ın Germencik ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin açıkladığı veriye göre; Germencik ilçesinde saat 19.51’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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