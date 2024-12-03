Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin açıkladığı veriye göre; Germencik ilçesinde saat 19.51’de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8.99 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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