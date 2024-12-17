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        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 449 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:40
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        Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo esrar ele geçirildi
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 449 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Turgay Gedik (46), tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Turgay Gedik'i takibe aldı. Gedik'in Umurlu Mahallesi'ndeki adresine dün saat 23.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği 'Gece'nin de kullanıldığı aramalarda, toprağa gömülü 2 kilo 449 gram esrar ile 5 parça halinde 4,22 gram metamfetamin, 27 ecstasy hap, 4 parça halinde 4,10 gram esrar tohumu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 TL ele geçirdi. Şüpheli Turgay Gedik ise gözaltına alındı. Gedik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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