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        Zeytin hasadı yaparken akıma kapılınca ağaçtan düşüp öldü

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, zeytin hasadı yapmak için ağaca çıkan Mustafa Erdoğan (54), zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılarak ağaçtan düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:45 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:50
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        Zeytin hasadı yaparken akıma kapılınca ağaçtan düşüp öldü
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        AYDIN’ın Köşk ilçesinde, zeytin hasadı yapmak için ağaca çıkan Mustafa Erdoğan (54), zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılarak ağaçtan düştü. Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğlen saatlerinde Gökkiriş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Erdoğan, arazisinde zeytin hasadı yapmak için ağaca çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Erdoğan, zeytin çırpma makinesinin yüksek gerilim tellerine temas etmesiyle elektrik akımına kapılarak ağaçtan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdoğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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