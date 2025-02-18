Nazillispor'a Haluk Alıcık desteği

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 11 hafta kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazillispor'a Eski Nazilli Belediye Başkanı ve MHP Aydın İl Başkanı Haluc Alıcık'tan destek geldi. Alıcık, kritik dönemde kulübün yanında olarak pazar günü iç sahada oynanacak Erbaaspor maçının tüm biletlerini satın aldı. Haluk Alıcık'ın kulübe bilet desteğiyle karşılaşmayı tüm Nazillispor taraftarları ücretsiz olarak izleyebilecek.

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