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        Kanser hastası kadına Dünya Kadınlar Günü'nde peruk hediye etti

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülmeye başlayan kanser hastası Sevgi Tarhan (46), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kuaför Kenan Kaya'nın hediye ettiği peruk ile moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:09 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:15
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        Kanser hastası kadına Dünya Kadınlar Günü'nde peruk hediye etti
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülmeye başlayan kanser hastası Sevgi Tarhan (46), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kuaför Kenan Kaya’nın hediye ettiği peruk ile moral buldu.

        Kuşadası'nda, kanser hastaları için ücretsiz peruk hizmeti veren ve bugüne kadar kemoterapi tedavisi gören 900'e yakın hastaya moral sağlayan kuaför Kenan Kaya, bu sefer de Kuşadalı Sevgi Tarhan için harekete geçti. Kaya, 3 ay önce doktorların kanser teşhisi koyduğu, kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülmeye başlayan Tarhan’a hediye ettiği perukla umut oldu. Kızının yönlendirmesi ile kuaför Kenan Kaya ile yolları kesişen Tarhan, mücadele sürecinde en büyük desteklerden birini Kaya'nın kendisine hediye ettiği peruk ile gördüğünü söyledi.

        'PERUĞU TAKTIKLARINDA GÖRDÜĞÜM MUTLULUK BANA YETİYOR"

        Kemoterapi tedavisi gören hastaların, tedavi sürecinde saçlarının döküldüğünü ve bu durumun da hastalarda ve onlara yakın çevrelerinde moral bozukluklarına yol açtığını anlatan Kenan Kaya, "Bu hastalıkta moral en önemli konudur. Saçları dökülmeye başlayan ya da tamamen dökülen hastalar geldikleri zaman elimden geldiğince yüzlerini güldürmeye ve bu mücadelede moral olmaya çalışıyorum. Yaşadıkları süreç çok zor bir süreç ve buna inanıyorum ki yaşamayan anlayamaz. Bu süreçte hastalığı yaşayan kişilerin büyük çoğunluğu kendilerini yaşamdan izole diyorlar ve genellikle bana yakınları ulaşarak durumu anlatıyorlar. Çok çeşitli modelde peruğum var ve kendi isteklerine göre seçiyor ve uyguluyoruz. Peruğu takıp çıkarttıktan sonraki mutlulukları her şeye değer. O yüzlerindeki bir tutam mutluluk inanın dünyalara bedel bir duygu. Sevgi hanımı peruğu ile buluşturmamız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldi. Kendisine acil şifalar diliyor ve tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutluyorum" dedi.

        'BU PERUK MÜCADELEMDEKİ EN BÜYÜK DESTEKLERDEN BİRİ OLDU'

        Tedavi evresinde kendisini en fazla zorlayan süreçlerden bir tanesinin saçlarının dökülmesi olduğunu anlatan Sevgi Tarhan ise "Bu duyguyu yaşamadan kimse anlayamaz. Bir yandan hastalığımla mücadele ederken diğer yandan saçlarımı kaybetmenin bilincinde olmak tarif edilemez derecede üzdü beni. Evden çıkmak istemiyordum. Kızım sayesinde kuaför Kenan Kaya ile tanıştım ve birlikte bir saç modeli belirleyerek peruğumu seçtim. Daha ilk taktığım zaman bile kendimi çok iyi hissettim. Yüksek bir moral bu tip hastalıklarda en önemli konudur ve Kenan Kaya ile tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bugün ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve dileğim bugünün bana uğurlu gelerek en kısa zamanda eski sağlığıma kavuşmamdır. Bu peruk mücadelemdeki en büyük desteklerden biri oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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