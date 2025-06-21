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        Aydın'da orman yangını (3)

        ALEVLERLEMÜCADELEDE 7'NCİ SAATAydın'ın Efeler ilçesinde saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:15 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:20
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        Aydın'da orman yangını (3)
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        ALEVLERLEMÜCADELEDE 7’NCİ SAAT

        Aydın’ın Efeler ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahalede 7'nci saate girildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunarak, alevlerin etrafının çevrildiğini ifade etti. Canbolat, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve kurum müdürleri bölgede kurulan koordinasyon masasında çalışmaları anbean takip ediyor. Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini belirterek, alevlerin etrafının çevrildiğini aktardı. Vali Canbolat, “Orman Bölge Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, AFAD’ın, jandarma ve polisimizin her türlü kabiliyeti bölgeye seferber edildi. Şu an itibariyle bölgede 152 araçla ve 538 personelle yangına müdahale ediyoruz. Bu mücadele gece boyunca da söndürülünceye kadar da soğutuluncaya kadar da devam edecek. Gelinen aşamada iyi bir aşamaya geldiğimizi düşünüyoruz. Coğrafyanın getirdiği zorluklar var. Yol yok, dozerlerimizle yol açamaya çalışıyoruz. O yollar açıldıktan sonra müdahale ekiplerimiz, arazözlerimiz bölgeye girdiği zaman inşallah kontrol altına almış olacağız. Mücadelemiz devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Bademli Mahallesi’ni tedbir amaçlı boşalttık. Orada da ev anlamında herhangi bir mal kaybı gözükmüyor şu an için. Sadece tabiatta ekili olan bahçeler zarar gördü, orman arazisi zarar gördü, bunların tespitlerini söndürme çalışmalarını tamamlandıktan sonra yapacağız. Birkaç tane helikopterimizin gece uçuş özelliği var, onlar gece boyunca müdahalesine devam edecek" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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