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        Aydın'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINAN YANGINDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 23:34 Güncelleme: 22.06.2025 - 23:40
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        Aydın'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINAN YANGINDA 20 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Aydın’ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, saat 22.20 sıralarında kontrol altına alındı. 20 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Mert CONA/ AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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