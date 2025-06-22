Aydın'da orman yangını (2)

Aydın’ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde, saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, saat 22.20 sıralarında kontrol altına alındı. 20 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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