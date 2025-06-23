Aydın'da makilik yangını (3)

Aydın'ın Didim ilçesi 75’inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Uygulama Oteli'nin bulunduğu alana ilerleyen yangın, tesis bahçesine de sıçradı. Tedbir amacıyla otelde kalanların tahliye edildiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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