Aydın'da makilik yangını (4)

Aydın’ın Didim ilçesinde iki farklı noktada çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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