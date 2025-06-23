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        Aydın'da makilik yangını (4)

        YANGINLARKONTROL ALTINDA; 30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAydın'ın Didim ilçesinde iki farklı noktada çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:15
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        Aydın'da makilik yangını (4)
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        YANGINLARKONTROL ALTINDA; 30 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Aydın’ın Didim ilçesinde iki farklı noktada çıkan maki yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 30 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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