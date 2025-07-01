Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan dergi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

        AYDIN Sivil Dayanışma Platformu, Hz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:00 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yapan dergi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN Sivil Dayanışma Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında topladıkları dilekçelerle Aydın Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Platform, dilekçelerin tesliminin ardından basın açıklaması yaptı.

        Aydın Sivil Dayanışma Platformu, Hz. Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi hakkında dilekçelerden oluşan bir dosyayla suç duyurusunda bulundu. Aydın Adliyesi önünde toplanan dayanışma platformu, topladıkları dilekçeleri muhabere bürosuna verdi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Aydın Şubesi Başkanı Necati Saray, topluluk adına yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü adı altında, inançlara ve kutsal değerlere yönelik yapılan hakaretleri kabul etmediklerini söyledi. Saray, “Dini değerlerimize yönelik açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu tür yaklaşımları mizah ya da eleştiri olarak nitelendirmek mümkün değildir. Aksine, bu durum bilinçli bir provokasyon ve İslam düşmanlığının pervasız bir tezahürüdür. Bizler, inançların özgürce yaşanabildiği bir toplumda; kutsallarımıza yönelik yapılan bu saygısızlıkları özgürlük kapsamında değerlendirmiyor, adı ne olursa olsun her türlü nefret söylemine karşı hukuki ve vicdani duruşumuzu sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin Macron ile görüştü
        Putin Macron ile görüştü
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiy...
        Aydın ve İzmir'de, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiy...
        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da babasını tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi
        Kuşadası'na 4 kruvaziyerle 6 bin 298 turist geldi
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı (2)
        Aydın'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altına alındı (2)
        Aydın'da restorasyonu tamamlanan Nasuhpaşa Külliyesi açıldı
        Aydın'da restorasyonu tamamlanan Nasuhpaşa Külliyesi açıldı
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam ed...
        Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasına devam ed...