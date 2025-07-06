Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi

        AYDIN'da, ülkenin farkı illerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:42 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dua edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'da, ülkenin farkı illerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye moral desteği verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi. Bu kapsamda Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Süleyman Bey Camii’nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı. Cami imamı yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhittin Böcek tutuklandı
        Muhittin Böcek tutuklandı
        5 yangın kontrol altında
        5 yangın kontrol altında
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        'Neden seni seviyorum' tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Musk: Amerika Partisi kuruldu
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Beşiktaş, Cajuste için Napoli ile anlaştı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        Musiala'nın ayağı kırıldı!
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        Google’da sezonunun gözdesi Türkiye
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Trump: İran vazgeçmiyor
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Zeynep Sönmez'den 3. turda veda!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor

        Benzer Haberler

        Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Aydın'da silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
        Çalıştığı eğlence mekanında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu; has...
        Çalıştığı eğlence mekanında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu; has...
        Çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öl...
        Çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu, hastanede öl...
        Görme engelli bankta müzik dinlerken cep telefonu çalındı
        Görme engelli bankta müzik dinlerken cep telefonu çalındı
        Sahte belgelerle pamuk satışında kamu 248 milyon TL zarara uğratıldı: 3 tut...
        Sahte belgelerle pamuk satışında kamu 248 milyon TL zarara uğratıldı: 3 tut...
        Seyir halihdeki kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi
        Seyir halihdeki kamyonetin üzerine çam ağacı devrildi