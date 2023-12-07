Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:00 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma kapsamında yolda O.T'yi (31) durdurdu.

        Yapılan sorgulamada O.T'nin, 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Motosikletli kurye öldü! Sürücü serbest!
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        14 yaşındaki Zelin'in cansız bedeni bulundu
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme

        Benzer Haberler

        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı
        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı
        Serbest kalan Safiye Gökçe Yüce, 81 yıl hapis veren hakimi HSK'ya şikayet e...
        Serbest kalan Safiye Gökçe Yüce, 81 yıl hapis veren hakimi HSK'ya şikayet e...
        Sabiha öğretmen, öğrencilerini kostümlü oyunlarla eğitiyor
        Sabiha öğretmen, öğrencilerini kostümlü oyunlarla eğitiyor
        Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, cami temizliği yaptı
        Ortaklar Genç Ofis gönüllüleri, cami temizliği yaptı
        Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Aydın'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Aydın'da, iki aile arasında 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada...
        Aydın'da, iki aile arasında 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada...