Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma kapsamında yolda O.T'yi (31) durdurdu.

Yapılan sorgulamada O.T'nin, 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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