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        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 04:18 Güncelleme: 07.12.2023 - 04:25
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        Aydın'da iki aile arasında çıkan kavgada 17 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Buharkent ilçesinde iki aile arasında, biri ağır 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında kent merkezinde çıkan kavganın ardından gözaltına alınan 30 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan 2 yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        - Olay

        Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, 4 Aralık'ta kent merkezinde karşılaşınca tartışmaya başlamış, tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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