        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Şehir Hastanesi'nin fizik tedavi bölümünde hasta kabulüne başlandı

        Yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi bölümünde hasta kabulüne başlandı.

        Giriş: 22.12.2025 - 12:48 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:48
        Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1300 yatak kapasiteli hastanenin ilk olarak fizik tedavi bölümü hizmete girdi. İlk gün olması nedeniyle fizik tedavi bölümüne gelen hastalar ve yakınları, çiçeklerle karşılandı.

        İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da hastalarla görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hediye verdi.

        Hastalardan Müzeyyen Deneri, gazetecilere, hastanenin otel konforunda olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Öte yandan sağlık merkezinin diğer bölümlerinin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.

        SPECT tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni sağlık hizmet alanlarının da bulunacağı hastanenin tam olarak hizmete açılmasıyla günlük 18 bin ila 20 bin hastaya sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

