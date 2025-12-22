Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık merdiven ortaya çıkarıldı

        FERDİ UZUN - Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bu yapıya ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık basamaklar ortaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:21 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nysa Antik Kenti'nde kütüphaneye ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık merdiven ortaya çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FERDİ UZUN - Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birinin yer aldığı Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde bu yapıya ulaşılmasını sağlayan 1800 yıllık basamaklar ortaya çıkarıldı.

        Roma döneminin eğitim-kültür kenti, iki yakalı vadi üzerine kurulduğu için "iki yakalı" kent olarak bilinen Nysa'daki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor.

        Zeytin ağaçlarının arasından yükselen 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip kent, gymnasium, tiyatro, stadion, agora, meclis, geniş caddeleri ile Akharaka Tapınağı ve Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.

        Prof. Dr. Öztaner, AA muhabirine, Nysa'da antik çağ coğrafyacısı Strabon'un eğitim aldığını ve burayı "iki yakalı" kent diye isimlendirdiğini söyledi.

        Kentin batı yakasında, merkezi köprüsünden Akharaka'ya doğru uzanan ana caddeyi "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında geçen yıl kazdıklarını anlatan Öztaner, şunları dile getirdi:

        "2025'te bu caddedeki kazı çalışmalarımız ilerledi ve tam kütüphanenin aksına geldiğimizde, kütüphaneye caddeden çıkış basamaklarını açığa çıkardık. Bu basamaklar, bizim için önemliydi çünkü caddeden kütüphaneye nasıl bağlanıldığını, aradaki 2 metre kotun nasıl geçildiğini bilmiyorduk. Bunu açığa çıkarmak bizim için önemli ve güzel bir buluş oldu. Günümüzden 1800 yıl öncesine tarihlediğimiz kütüphane yapısına çıkış basamaklarını bu yıl açığa çıkarmış olduk."

        - "5 basamakla mermer döşeli avluya çıkılıyor"

        Kütüphanenin milattan sonra 130 yılında inşa edildiğini belirten Öztaner, cadde-sokak sisteminin Roma hükümdarlarından Augustus döneminden itibaren var olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

        Öztaner, "2. yüzyılda var olan ana cadde üzerine kütüphane yapısına çıkış basamaklarının yapıldığını düşünüyoruz. 5 basamakla mermer döşeli bir avluya çıkılıyor yani basamaklar, kütüphanenin oturduğu adanın tam merkezinde yer alıyor ve kütüphanenin önündeki mermer döşeli avluya çıkışı sağlıyor." dedi.

        Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Nysa Kütüphanesi'nin inşa edildiğini bildiklerini, bunun Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden olduğunu vurgulayan Öztaner, "Nysa'ya gelen ziyaretçilerin de hayranlıkla izlediği bu kütüphanenin, 16 kitap rafıyla, antik kaynakların bahsettiği gibi antik dönemdeki önemli el yazmalarının yer aldığı bir yapı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Aydın Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
        Aydın Şehir Hastanesi hastalara hizmet vermeye başladı
        Şehitler için zirveye tırmandılar
        Şehitler için zirveye tırmandılar
        Germencik'te okul önlerinde zabıta nöbeti sürüyor
        Germencik'te okul önlerinde zabıta nöbeti sürüyor
        Koçarlı'da üreticiye 4 bin incir fidanı dağıtıldı
        Koçarlı'da üreticiye 4 bin incir fidanı dağıtıldı
        Şirinevler Pazaryeri'nde esnafın talebi yerine getirildi
        Şirinevler Pazaryeri'nde esnafın talebi yerine getirildi
        Didim Belediyespor U14 Takımı şampiyon oldu
        Didim Belediyespor U14 Takımı şampiyon oldu