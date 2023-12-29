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        Aydın'da 40 bin makaron ele geçirildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:28
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        Aydın'da 40 bin makaron ele geçirildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda 40 bin makaron ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A'ya ait ev ve iş yerine operasyon yaptı.

        Adreslerdeki aramada 20 bini boş 40 bin makaron ve 1217 bandrol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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