Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 09 AES 217 plakalı motosiklet, A.K. yönetimindeki 09 AKK 410 plakalı motosikletle, Hürriyet Caddesi 101 Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle 09 AES 217 plakalı motosikletteki yolcu F.K. yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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