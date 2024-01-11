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        Efeler 09 yine İncirliova´da

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:25
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        Efeler 09 yine İncirliova´da
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup´ta şampiyonluk mücadelesi veren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını yine İncirliova´da oynayacak. Aydın Adnan Menderes Stadı´nın depreme dayanıksız raporu verilmesiyle yıkım kararı alınmasının ardından sezon başında maçlarını İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı´nda oynamaya başlayan Efeler 09 SFK, ikinci yarıda Nazilli İlçe Stadı'na taşınma planından vazgeçti. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün onayına rağmen statta ev sahibi konumundaki Nazilli Belediyespor'un talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine kurmaylar sezona İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı´nda devam kararı aldı. Ligin ikinci yarısına hazırlanan Efeler, özel maçta Bergama Sportif'i Burak'ın golüyle 1-0 yendi.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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