CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, görevinden istifa etti

CHP Söke İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın aday gösterileceğinin bildirilmesine tepki olarak görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Ali Kemal Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, kendisiyle birlikte ilçe yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kollarından 38 kişinin görevlerinden ayrıldığını belirtti.

Saygınlıklarını korumak için istifa kararı aldıklarını kaydeden Özcan, sert ifadelerle Arıkan'a tepki gösterdi.

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