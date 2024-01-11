Söke ve Bolu ticaret odaları kardeş oda protokolü imzaladı Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Söke Ticaret Odası ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar'ı makamında ziyaret etti.

Söke Ticaret Odası Başkanı Sakalar, ticari ve dostluk ilişkilerini iki şehir arasında geliştirmek için kardeş oda protokolü imzaladıklarını belirterek, özellikle genç girişimcilerinin işbirliğiyle önemli ekonomik faydalar sağlamayı planladıklarını bildirdi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alemdar ise Türkiye'nin önünde çok güzel bir gelecek olduğunu düşündüklerini dile getirerek, "Pandemi sonrasında hepimiz ekonomik sorunlar yaşıyoruz. Kâr ve idame konusunda sorunlar yaşıyoruz elbette. Bu süreci nasıl yönetebiliriz konusunda sürekli diyalog içinde olacağız. Genç girişimciler konusunda güzel bir enerji yakaladık. Başkanımla onu da konuştuk. Genç girişimcilerimizle başkanımızı da tanıştıracağız. Biz şu andaki misyonumuzu tamamlayarak bayrağı kendilerine teslim edeceğiz. Bu toplantının her iki odaya hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tekin ile Kara, konuşmaların ardından kardeş oda protokolüne imza attı.