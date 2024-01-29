Nazilli'de ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı
Nazilli Kaymakamlığının düzenlediği ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı.
Nazilli Kaymakamlığının düzenlediği ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı.
Bekirler Mahallesindeki toplantı öncesi Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, aileleri ziyaret etti.
Toplantıda Muhtar Mustafa Budak ve vatandaşlar, mahalledeki sorunları aktardı. Kurum müdür ve temsilcileri de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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