Nazilli'de ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı

Nazilli Kaymakamlığının düzenlediği ocak ayı güvenlik toplantısı yapıldı.

Bekirler Mahallesindeki toplantı öncesi Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, aileleri ziyaret etti.

Toplantıda Muhtar Mustafa Budak ve vatandaşlar, mahalledeki sorunları aktardı. Kurum müdür ve temsilcileri de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.