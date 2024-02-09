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        Nazilli'de tırın dorsesindeki bir ton balık yola saçıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinden düşen paletteki bir ton balık yola saçıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:05
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        Nazilli'de tırın dorsesindeki bir ton balık yola saçıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeki tırın dorsesinden düşen paletteki bir ton balık yola saçıldı.

        Denizli'ye balık götüren Osman Şeker'in kullandığı 35 AJF 609 plakalı tırın dorsesinin arka kapısı, İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı mevkisinde açıldı.

        Dorsedeki paletlerin bir bölümü yola düşünce yaklaşık bir ton balık yola dağıldı.

        Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışması sonucu balıklar toplandı.

        Balıkların yem üretimi yapan firmalara götürüldüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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