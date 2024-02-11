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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş'tan belediye çalışanlarına ilişkin açıklama

        AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, seçilmesi durumunda belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin lira olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:19
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        AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Savaş'tan belediye çalışanlarına ilişkin açıklama
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        AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, seçilmesi durumunda belediyede en düşük işçi maaşının 30 bin lira olacağını bildirdi.

        Mustafa Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, göreve seçilmeleri halinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerdeki hiçbir çalışanın işinden olmayacağını kaydetti.

        Banka promosyonlarında adil bir dağıtım yapacaklarını aktaran Savaş "1 Nisan'dan itibaren çalışanlarımızın en düşük maaşı net 30 bin lira olacak. Çalışma barışını, huzurlu ve güvenli bir iş ortamını tesis edeceğiz. Hazırız, kararlıyız; Aydın için yol açık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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