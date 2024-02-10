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        Nazilli Belediyespor Adıyaman'da sahaya çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:58
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        Nazilli Belediyespor Adıyaman'da sahaya çıkacak
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        TFF2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bucaspor 1928 ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda düşme hattında bulunan Adıyaman FK ile karşı karşıya gelecek. Kahta İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Can Cengiz düdük çalacak. Sıralamada 29 puanla 11'inci basamakta yer alan Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalısı Salih Adıyaman FK mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Ertuğrul, Play-Off iddialarını sürdürmek istediklerini belirterek, "Adıyaman FK maçına mutlak galibiyet için çıkacağız. Kazanıp yeniden üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

        Nazilli Belediyespor transfer yasağını kaldıramayınca ara transferde kadrosuna dahil ettiği 8 isimle yollarını ayırmıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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