Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.İ'nin (17) kullandığı 07 AIH 730 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde K.A. idaresindeki 09 NK 186 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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