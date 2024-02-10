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        BBP'li Destici, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:28
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        BBP'li Destici, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyı kınadı:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini söyledi.

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Destici, buradaki konuşmasında, seçimlerde taraflarının belli olduğunu, devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin birliğinin, istiklalinin ve istikbalinin yanında durduklarını söyledi.

        Destici, Cumhur İttifakı olarak önceki seçimleri birlik ve beraberlik içinde tamamladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Ben bütün arkadaşlarımla burada bulunan kardeşlerimi ve bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimi bu seçimlerde de Türkiye'nin birliğinin, milletin beraberliğinin ve birliğinin teminatı olan Cumhur İttifakı'mızı desteklemeye davet ediyorum. Tabii ki öncelikle tercihimiz Büyük Birlik Parti'mizin adaylarının olduğu illerde, ilçelerde Büyük Birlik Partisi adaylarının desteklenmesidir. Yine meclis üyelikleri için de böyledir. Ama Büyük Birlik Parti'mizin adayları olmadığı yerde Cumhur İttifakı'mızdan hangi partinin adayı varsa elbette ki onu destekleyeceğiz. Bizim başka bir düşüncemiz, başka bir niyetimiz ya da başka bir duruşumuz ya da başka bir tavrımız olamaz."

        AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya da değinen Destici, "Küçükçekmece'de bir belediye başkan adayına gerçekleştirilen saldırı olduğu haberleri düştü. Ben bu saldırıyı da geçmişte yapılan saldırılar gibi lanetliyorum, kınıyorum. Onun için bu tür saldırılar kimden gelirse gelsin başta terör saldırıları olmak üzere ve kime karşı yapılırsa yapılsın biz lanetliyoruz, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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