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        Destici'den Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye telefonu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 10.02.2024 - 23:30
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        Destici'den Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye telefonu (2)
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        ESKİİL BAŞKANININ AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 8 Şubat'ta hayatını kaybeden, partisinin eski Aydın İl Başkanı Abdülbaki Bozdemir'in Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Destici'ye AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, BPP Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Eşin ve partililer eşlik etti. Ziyarette konuşan Destici, başsağlığı dileyerek, Bozdemir için dua okudu. Destici, "Bozdemir, hoşgörülüydü, sabırlıydı, ahlaklıydı. İyi bir Müslümandı, iyi bir mümindi, iyi bir dava adamıydı. Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Allah onu orada sevdikleriyle birlikte kılsın" dedi.

        Daha sonra Efeler ilçesine geçen ve Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Destici, İstanbul Küçükçekmece'de belediye başkan adayına yapılan saldırıyı da kınadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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