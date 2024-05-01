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        Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele

        Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:15
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        Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

        Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na "torymus sinensis" türü böcekler bırakıldı.

        Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, açıklamasında, son yıllarda özellikle gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, bunlarla mücadele etmek için de böceklerin doğaya bırakıldığını belirtti.

        Çalışmaların devam edeceğini aktaran Evcin, "torymus sinensis" türü böceklerin, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünden getirildiğini kaydetti.

        Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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