Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş da katıldı.

Orman İşletme Müdürü Engin Evcin, açıklamasında, son yıllarda özellikle gal arısının kestane ağaçlarına zarar verdiğini, bunlarla mücadele etmek için de böceklerin doğaya bırakıldığını belirtti.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında kestane ağaçlarının yoğun olduğu Eğrikavak Yaylası'na "torymus sinensis" türü böcekler bırakıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele için yararlı böcekler doğaya bırakıldı.

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