Aydın'da antik yola dökülen asfalt temizlenecek

Kararda, antik yol üzerindeki döşeme taşlarının üzerine atılan asfaltın Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili belediye tarafından taş döşemelere zarar vermeyecek teknikle 3 ay içinde kaldırılacağı belirtildi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne ulaşan taş döşemeli antik yolun yaklaşık 20 metrelik bölümüne geçen aylarda henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce asfalt döküldü.

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