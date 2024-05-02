Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da antik yola dökülen asfalt temizlenecek

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tescilli antik yola dökülen asfaltın temizlenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da antik yola dökülen asfalt temizlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde tescilli antik yola dökülen asfaltın temizlenmesine karar verildi.

        Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tekeler Mahallesi'nden Alinda Antik Kenti'ne ulaşan taş döşemeli antik yolun yaklaşık 20 metrelik bölümüne geçen aylarda henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce asfalt döküldü.

        Derneğin başvurusu üzerine Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, antik yolla ilgili inceleme başlattı. Kurul, yoldaki asfalt kaplamasının kaldırılması yönünde karar aldı.

        Kararda, antik yol üzerindeki döşeme taşlarının üzerine atılan asfaltın Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili belediye tarafından taş döşemelere zarar vermeyecek teknikle 3 ay içinde kaldırılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel bir araya geldi
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        TFF ve kulüplerden imza açıklaması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Adanalı fenomenin mezarı açılacak
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 15 kent için "sarı" alarm! Cumaya dikkat!
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        5 bin kişi domates fidesi kuyruğuna girdi
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        Karlar eriyince ortaya çıktı!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        2 safari aracı çarpıştı! 1'i ağır 13 turist yaralandı! Ölümüne savaş!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Şırıngayla besliyorlar... Hakkarili aile tarlada buldu!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Daha çok gittik, daha az harcadık
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"

        Benzer Haberler

        CHP Aydın milletvekillerinden partinin il başkanlığına ziyaret
        CHP Aydın milletvekillerinden partinin il başkanlığına ziyaret
        Aydın'da sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasında
        Aydın'da sahipsiz köpeğin çocuğa saldırma anı güvenlik kamerasında
        Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Aydın'da üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını pr...
        Kazada yaralanan Tuğçe, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Kazada yaralanan Tuğçe, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
        Nazilli'de 'usulsüz reçete' operasyonunda tutuklanan 8 şüpheli serbest
        Nazilli'de 'usulsüz reçete' operasyonunda tutuklanan 8 şüpheli serbest
        Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele
        Aydın'da kestane ağaçlarına zarar veren "gal arısı" ile mücadele